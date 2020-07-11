Курган, , 13:26 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Большинство из них выявлены в районах области. В Кургане — 23 положительных теста.

Всего с начала пандемии в Зауралье зарегистрировано 1 368 случаев заражения SARS-CoV-2.

Из них, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 635 человек выздоровели, двое скончались. Данные по общему числу выздоровевших и скончавшихся «ковидных» пациентов курганский оперштаб не предоставил.