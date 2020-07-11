Белград, , 13:23 — REGNUM В ходе беспорядков возле здания сербского парламента в Белграде вечером 10 июля пострадали 14 сотрудников полиции. Об этом 11 июля сообщил на брифинге директор полиции Владимир Ребич.

«Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган», — заявил глава белградской полиции.

Также он уточнил, что в общей сложности с начала насильственных протестов в Белграде пострадали 130 сотрудников полиции.

При этом Ребич уточнил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя сдержанно и указал, что каждый предполагаемый случай чрезмерного применения силы полицейскими будет проверен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в Белграде в течение четырех последних дне проходят протесты против ужесточения мер безопасности, направленных против распространения коронавируса и с требованием отставки президента Сербии.