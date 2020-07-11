Тюмень, , 12:46 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 июля зарегистрировано 3 952 случая заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 432 человек, 20 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 11 июля восемь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.