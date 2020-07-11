Калуга, , 13:08 — REGNUM 50 положительных тестов на коронавирус подтверждёно в Калужской области за последние сутки, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 608 положительных тестов. 1 тыс. 915 человек находятся на лечении, 4 тыс. 462 человека выздоровели, 51 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (494), в Обнинске (310), в Боровском районе (207), Малоярославецком районе (154), в Жуковском районе (144) и в Козельском районе (104).

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