Наха, Япония, , 13:05 — REGNUM Очаги заражения коронавирусом кластерного типа образовались на военных базах ВС США в японской префектуре Окинава, расположенной на юге страны. Об этом 11 июля сообщает местная газета «Рюкю Симпо».

По информации газеты, в настоящее время на американских военных базах на Окинаве выявлено 60 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 38 приходится на военную базу Футэмма.

Также указывается, что в июне и июле текущего года в центральной части Окинавы проходили многолюдные вечеринки, в которых принимали участие как военнослужащие США, так и местные жители.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что военное командование США вновь ввело ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников своих военных баз США в Японии из-за роста на них числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2.