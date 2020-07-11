Донецк, , 13:04 — REGNUM 24 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Донецкой Народной Республике, сообщает 11 июля пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР.

Два случая заражения были выявлены у прибывших 7 июля с Украины, «они проходили обсервацию в Городской клинической больнице №9 г. Макеевки», уточняет источник.

«Заболевшие переведены в специализированные учреждения здравоохранения», — добавили в минздраве.

Остальные случаи инфицирования были зарегистрированы среди лиц, ранее контактировавших с зараженными.

Кроме того за сутки по факту выздоровления были выписаны семнадцать человек.

Всего в ДНР с начала эпидемии выявили 1360 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 663 человека находятся на лечении, 618 человек — выздоровели, 79 человек — скончались.