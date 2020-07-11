Киев, , 12:35 — REGNUM Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в вооруженных силах Украины, сообщает 11 июля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Шесть инфицированных (пять военнослужащих и один работник ВСУ) получают лечение в медицинских заведениях, шесть военнослужащих — лечатся дома под контролем медицинской службы. Состояние здоровья инфицированных удовлетворительное.

По состоянию на 11 июля COVID-19 в ВСУ болеют 144 человека. За весь период эпидемии выздоровели 440 человек, умерли пять человек.