Мурманск, , 11:58 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявили 181 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 139 — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, в регионе скончались еще два пациента с COVID-19 — 78 и 80 лет. Оба имели сопутствующие заболевания — гипертензия, сахарный диабет и ожирение.

«Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось», — рассказали в штабе.

Общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло в регионе до 28.