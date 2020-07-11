Первоуральск, Свердловская область, , 11:39 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области коронавирус обнаружен у сотрудников одного из предприятий. Об этом сообщает оперштаб.

Количество выявленных заразившихся не уточняется. Но, как отмечает вице-губернатор Павел Креков, сохранение в статистике высокого уровня заболеваемости COVID-19 в статистике вызвано, среди прочего, и очагом на этом предприятии. о словам чиновника, руководство препятствовало Роспотребнадзору в плане проведения проверки. Ведомству пришлось привлекать полицию и прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Среднем Урале подтверждено уже 15 623 случая заражения коронавирусом.