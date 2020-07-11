Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели ещё 194 человека, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 июля.

Напомним, что общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 10 тыс. 628 человек. При этом выздоровели уже 7 тыс. 954 пациента.

В настоящее время в стационарах остаются 640 пациентов, из них в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ — 33 человека. Коечный фонд заполнен на треть. При этом под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 214 человек.

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