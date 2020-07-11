Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили ещё пять летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 11 июля.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались трое мужчин в возрасте от 52 до 83 лет и две женщины в возрасте 61 года и 83 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области за весь период пандемии от COVID-19 скончался 161 человек.

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