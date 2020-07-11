Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 10 июля выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает среднеуральский оперштаб.

186 заболевших COVID-19 обнаружено в Екатеринбурге. Также коронавирусная инфекция найдена у жителей Асбеста, Арамильского городского округа, Алапаевска, Байкаловского, Бисертского и Белоярского городских округов, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Верхотурья, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Староуткинска, Первоуральска, Ревды, Ивделя, Горноуральского городского округа, Невьянска, Каменска-Уральского, Среднеуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Североуральского, Полевского, Режевского, Талицкого, Тавдинского, Сосьвинского и Серовского городских округов, а также Слободо-Туринского района.

За весь период в регионе обнаружено 15 623 случая заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению 9828 граждан.