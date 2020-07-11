Красноярск, , 11:36 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае было подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 июля сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Всего в Красноярском крае за всё время эпидемии коронавирус был выявлен у 10 369 человек. Из них 6525 человек выздоровели (+210 за сутки).

За последние сутки в Красноярском крае скончались 13 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число умерших в регионе достигло 225.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 10 июля за сутки в Красноярском крае было подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли в регионе 17 пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом