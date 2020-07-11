Пермь, 11 июля 2020, 11:29 — REGNUM Пермском крае за сутки, по состоянию на утром 11 июля, увеличилось число летальных исходов в COVID-центрах. Скончались пять пациентов, сообщает краевой минздрав.
В одном случае медики называют причиной смерти пациента коронавирусную инфекцию, в четырех случаях — сопутствующие заболевания.
С начала пандемии в регионе скончались 152 пациента, зараженных коронавирусом: 90 — от COVID-19, от сопутствующих заболевании — 52.
В регионе выявлено 4 342 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 322 пациента.
Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье подтверждено ещё 60 случаев заражения коронавирусом