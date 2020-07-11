Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 95 носителей коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 11 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 18 городах и районах Ростовской области. Так, в областном центре подтвердили 56 случаев, в Мясниковском и Сальском районах — по семь случаев. Большинство новых носителей инфекции — в возрасте от 46 до 65 лет.

Таким образом в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус за весь период пандемии получили 10 тыс. 628 человек.

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