Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае за стуки, по состоянию на 11 июля, подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 42 пациента. В амбулаторных условиях под меднаблюдением находятся 18 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 один ребёнок, 16 мужчин и 43 женщины.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения — 1,2 (на 10 июля — 1,2).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 342 случая заражения. Выздоровели 3 322 пациента. Скончались 152 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В COVID-центрах Прикамья скончались шесть пациентов

Читайте развитие сюжета: В COVID-центрах Прикамья скончались ещё пять пациентов