Оренбург, , 11:15 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 11 июля, подтверждено 98 случаев заражения, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Это рекордный показатель числа предварительно-положительных тестов, подтверждённых референс-центром за сутки. С начала пандемии в Оренбуржье проведено более 284 тыс. лабораторных исследований, показатель на 100 тыс. населения составил 230,7.

С начала пандемии в регионе выявлены 4 708 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 485 пациентов. Скончались 28 человек.