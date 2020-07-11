Салехард, , 11:01 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Основные очаги заражения на 11 июля: Новый Уренгой — 55 положительных тестов; Тарко-Сале — 52; Губкинский — 18; Салехард — 11.

«Стабильно высокий суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю показывают два города на Ямале — Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое напротив едва наметилась тенденция к снижению распространения инфекции. Но говорить об улучшении ситуации пока рано», — сообщила Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии на Ямале на 11 июля зарегистрировано 7 742 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 968 человек, 56 пациентов с COVID-19 скончались.