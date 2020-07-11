Минск, , 11:28 — REGNUM В белорусской столице вечером 10 июля состоялся велопробег солидарности, во время которого сотрудники ГАИ составили протоколы за нарушение правил дорожного движения на нескольких его участников. Участники акции также были оштрафованы на одну базовую величину, сообщает 10 июля пресс-служба правозащитной организации «Весна» со ссылкой на telegram-канал «Беларусь головного мозга».

По информации источника, около 21:00 10 июля несколько участников велопробега остановили сотрудники ГАИ за то, что те звонили в звонки на велосипедах. На место также прибыли сотрудники ОМОН.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» в свою очередь сообщал о пятнадцати задержанных (возле Белорусского государственного лингвистического университета), однако позже данная информация не подтвердилась.

«Все велосипедисты находятся на свободе. 2 велосипедиста получили штраф в размере 1 базовой величины, еще одному предстоит явиться на разбирательство в милицию, где будет приниматься решение», — уточнили на telegram-канале «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ».

Напомним, ранее граждане Белоруссии адресовали генеральной прокуратуре республики петицию с требованием принять меры в отношении незаконных действий сотрудников милиции.

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