Пекин, , 11:31 — REGNUM Высокий уровень содержания в крови сахара в два раза увеличивает риск смерти при тяжелых формах COVID-19. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых 11 июля опубликованы в журнале Diabetologia.

По информации ученых, их выводы основаны на историях болезни свыше 600 жителей города Ухань, которые были отправлены на госпитализацию с 24 января по 10 февраля нынешнего года.

Изучение данных историй болезни показало, что среди людей, уровень глюкозы в крови которых был относительно высоким, смертность от COVID-19 наблюдалась в 2,3 раза чаще, нежели чем у остальных пациентов.

«В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками», — подчеркивается в исследовании.

Также отмечается, что высокий уровень сахара в крови способствует формированию тромбов и очагов воспаления, и ухудшает работу кровеносных сосудов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Китае от COVID-19 скончалось в общей сложности 4 634 пациента и данное число остается неизменным уже в течение более чем полутора месяцев.