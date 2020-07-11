Челябинск, , 10:25 — REGNUM В Челябинской области за 10 июля стало известно ещё о трёх умерших гражданах с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.

Все они скончались не от COVID-19. У 81-летней женщины были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у 67-летней — сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность, а у 82-летней — ишемическая кардиомиопатия и гипертоническая болезнь.

Всего от COVID-19 за весь период в регионе умерли 85 человек. Число ушедших по другим причинам достигло уже 99.