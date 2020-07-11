Тирасполь, , 11:06 — REGNUM В Приднестровье выявили одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 июля в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Четыре случая инфицирования были зафиксированы в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре, расположенном в селе Кицканы, где коронавирус выявили у четырех мужчин в возрасте 35, 52, 58 и 59 лет.

Инфицирование коронавирусом было выявлено у троих жителей города Бендеры (мужчина и две женщины), а также у жителя села Гиска. Также коронавирус выявили у жителя Тирасполя, жителя Дубоссар и жительницы села Грушка Каменского района.

Отметим, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в ПМР по состоянию на утро 11 июля составило 1293. 1099 человек выздоровели, 49 — скончались от осложнений заболевания.