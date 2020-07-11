Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Полицейский департамент Нью-Йорка вынужден ограничить прием заявлений на увольнение от своих сотрудников из-за слишком большого числа таковых на фоне протестов в США. Об этом 9 июля сообщает газета New York Post.

По данным издания, 8 июля департамент сообщил о том, что в период с 29 июня по 6 июля текущего года 179 его сотрудников подали заявления на увольнение (причем большая часть — с сохранением лишь частичной пенсии), что на 411% больше по сравнению с прошлым годом, когда в этот же период приняли решение об увольнении 35 человек.

Также, как отмечают источники издания, поток таких заявлений буквально захлестнул полицейский департамент Нью-Йорка и по причине того, что сверхурочные для обрабатывающих их сотрудников отменены, количество заявлений на каждый день было ограничено. При этом отмена сверхурочных также связана со снижением финансирования полиции из-за требований участников протестов.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в департаменте рассматривает от 35 до 40 заявлений об увольнении в день по предварительной записи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники шерифа американского округа Контра-Коста застрелили мужчину, совершившего нападение на представителей правоохранительных органов.