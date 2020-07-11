Вашингтон, , 10:39 — REGNUM В США на утро 10 июля за сутки было вновь выявлено рекордное — свыше 63 тысяч — число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, на утро 10 июля в США было выявлено за истекшие 24 часа 63 247 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 118 168.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались свыше 900 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов на тот момент стало 133 291.

При этом свыше 969 тысяч человек на утро 10 июля в США вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 142 иранцев погибли от коронавирусной инфекции.