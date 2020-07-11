Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге 10 июля прошла первая тренировка пролёта морской авиации Вооружённых сил России, которая будет участвовать в воздушной части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Над Невой с соблюдением парадного строя пролетели основные тактические группы самолётов и вертолётов, вылетевшие с оперативных аэродромов Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской областях и Республике Карелия. Боевые машины управлялись ведущими экипажами ЗВО.

В ходе тренировки опытные экипажи отработали маршрут полёта, уточнили дистанцию, высотный и скоростной режим. В следующем «прогоне» примет участие уже полный состав воздушной части парада.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, прибыл отряд боевых катеров Каспийской флотилии.

Ранее, 1 июля, в Кронштадт для участия в параде прибыл малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Великий Устюг», ставший первым прибывшим в северную столицу для празднования Дня ВМФ боевым кораблём.