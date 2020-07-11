Ханты-Мансийск, , 09:18 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Ханты-Мансийск — 46 положительных тестов; Сургут — 41; Нижневартовск — 35; Нефтеюганск — 26; Когалым — 21; Нягань — 20.

Всего с начала пандемии в Югре на 11 июля зарегистрировано 11 937 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 6 671 человек, 89 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 11 июля составил 0,95. Режим повышенной готовности продлён до 27 июля.