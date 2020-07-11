Нур-Султан, , 07:47 — REGNUM В Казахстане за сутки были выявлены 1708 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусом.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 56 455. Известно, что на 6 июля в Казахстане от COVID-19 скончались 264 человека. Выздороветь смогли — 31,8 тыс. человек.

«Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 698, бессимптомных носителей — 1010», — сообщили в межведомственной комиссии.