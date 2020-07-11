Нью-Дели, , 07:45 — REGNUM В Индии число зараженных коронавирусом нового типа достигло 820 916, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Только за прошедшие сутки выявили более 27 тысяч зараженных SARS-CoV-2. Также за 10 июля в Индии выросло число умерших от осложнений COVID-19 до 22 123.

Отметим, Индия занимает третье место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Ее опережают Бразилия и Соединенные Штаты.

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