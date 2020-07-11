Женева, Швейцария, , 07:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 228 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщается на сайте ВОЗ 10 июля.

С начала пандемии это наибольшее число выявленных случаев заражения за сутки. До этого наибольшее число выявленных случаев фиксировалось 4 июля — 211 тысяч человек в мире.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 12 млн человек.

В России с момента начала пандемии выявлено 714 тысяч заразившихся. Скончались 11 017 человек.