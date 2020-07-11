Нур-Султан, 11 июля 2020, 07:26 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1708 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает казахстанская межведомственная комиссия.
«Зарегистрированы 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них семитомных носителей — 698, бессимптомных носителей — 1010», — говорится в сообщении.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 56 455.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля скончался замглавы Алма-Атинской области Серикжан Бескемпиров. Отмечалось, что чиновник умер от двусторонней пневмонии легких.