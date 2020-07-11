Абакан, , 07:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выздоровели и были выписаны из больниц 63 пациента, которым был поставлен диагноз COVID-19, а общее число выздоровевших достигло 1737. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба правительства республики.

Также за сутки, как и накануне, было выявлено 49 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Всего в регионе заразились 2285 человек.

Уточняется, что 18 случаев заражения — это служебные и семейные контакты. 19 пациентов поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии. Двое пациентов прибыли из Красноярского края, один — из Москвы. Шестерых выявили во время планового мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Красноярском крае умерли ещё 17 пациентов с коронавирусом. Также было подтверждено 129 новых случаев заражения.

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