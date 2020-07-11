Каракас, , 07:14 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в четвертый раз решили продлить власти Венесуэлы из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявила 10 июля венесуэльский вице-президент Дэлси Родригес в эфире телеканала VTV

Данный режим будет действовать в стране еще 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский министр нефти Тарека Эль-Айссами и спикер Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заразились коронавирусом.

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