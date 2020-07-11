Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Часть американского воинского контингента, которая должна быть выведена из Германии, будет перенаправлена в Польшу, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Марку Тиссену, передает телеканал Fox.

По словам главы государства, одна часть военных направится в две разные точки, включая Польшу, а другая — на родину, в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США намерены вывести 9,5 тысячи своих военнослужащих из Германии.

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