Берлин, , 06:46 — REGNUM 198 556 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Германии после получения положительных результатов анализов еще от 378 пациентов, 11 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

При этом 184,4 тысячи заразившихся уже выздоровели. Также за сутки в стране от осложнений при COVID-19 умерло восемь больных. Всего в Германии зарегистрировано 9 060 летальных исходов среди лиц с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Германия передала Косово 6 тысяч тестов для диагностики SARS-CoV-2.

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