Мехико, , 06:11 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 6891 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 289 174. Также за 10 июля в Мексике скончались 665 пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стал 34 191 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике выявили рекордное число зараженных новым коронавирусом с начала пандемии — 7280 человек. Ранее мексиканские специалисты договорились о сотрудничестве с учеными из США по разработке вакцины от COVID-19.

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