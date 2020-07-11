Сеул, , 05:25 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что уже четвертый день в республике фиксируют снижение числа зараженных SARS-CoV-2, выявляемых ежедневно. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 13 373. С начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 288 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что более половины случаев были завозными.

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