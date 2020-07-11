Кейптаун, , 04:58 — REGNUM У главы провинции Гаутенг в Южно-Африканской республике Дэвида Махуры выявили коронавирус нового типа, сообщает Синьхуа.

«Сегодня, в пятницу, я получил результаты тестов, подтверждающие у меня наличие COVID-19», — заявил Махура.

Политик отметил, что в настоящее время находится на самоизоляции в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь он будет работать удаленно в течение двух недель.

Агентство отмечает, что это уже третий глава региона в ЮАР, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в ЮАР подтвердили смерть традиционной королевы народа коса Нолойисо Сандиле. Отмечалось, что 56-летнюю королеву госпитализировали с осложнениями от заболевания коронавирусной инфекцией. Она скончалась в медучреждении.

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