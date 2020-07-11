Тегеран, , 09:32 — REGNUM 10 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 142 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь отметила, что с учетом 142 новых смертей общее число погибших возросло до 12 447 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 2262 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1455 человек были госпитализированы», — отметила Лари.

По её словам, в общей сложности по стране 252 720 иранцев были подвержены заражению опасным вирусом, причем около 215 015 из них уже выписаны из больниц и выздоровели.

«Около 3 319 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.