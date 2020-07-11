Индианаполис, США, , 04:44 — REGNUM Первая за более чем 15 лет смертная казнь в США была приостановлена решением федерального судьи Джейн Магнус-Стинсон в Индиане, 10 июля сообщает агентство Reuters.

Приговор в отношении преступника Дэниела Льюиса Ли попросили отменить родственники убитых им жертв. Они сослались на то, что опасаются заразиться коронавирусом во время присутствия на казни, поскольку администрация тюрьмы не создала безопасных санитарных условий.

Исполнение наказание отложено до тех пор, пока требуемые условия не будут соблюдены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены привести в исполнение три смертных приговора.

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