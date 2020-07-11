Вашингтон, , 04:10 — REGNUM В США с начала пандемии нового коронавируса скончались более 134 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и по всему миру.

По данным университета на 4:02 мск 11 июля, в США коронавирус был выявлен у 3 181 846 человек. Скончались 134 059 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести штатах США был зафиксирован рекордный рост числа заражённых коронавирусом нового типа. Больше всего от коронавирусной инфекции пострадали штаты Джорджия, Луизиана, Монтана, Юта, Огайо и Висконсин. Также крупная вспышка заболевания выявлена в штате Флорида.

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