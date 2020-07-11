Лос-Анджелес, США, , 04:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского конструктора и академика Сергея Королёва. Об этом 10 июля бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

Илон Маск «Сегодня я разговаривал с семьей Королева. Он был одним из лучших».

При этом предприниматель не раскрыл подробности разговора. Кроме того, Маск в своем сообщении также написал фамилию конструктора кириллицей.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля Илон Маск в своем Twitter посоветовал российским конструкторам разработать ракеты-носители с возможностью повторного использования.

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