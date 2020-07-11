Лима, , 03:45 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 3 198 и составило 319 646, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

За последние сутки в республике зафиксировано 186 смертей от осложнений, связанных с COVID-19. Всего в Перу погибло 11 500 пациентов с данным заболеванием.

При этом 210 638 человек излечились и выписаны из больниц. С начала пандемии в стране было проведено 1 883 326 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в мире зарегистрировано 12 102 328 фактов инфицирования коронавирусом.

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