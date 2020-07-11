Красноярск, , 04:10 — REGNUM В субботу, 11 июля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +20… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:30 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 11 на 12 июля ожидается до +11 °C.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, порывы до 13 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 июля, в Красноярске до +25 °C днём и до +13 °C ночью.

В понедельник, 13 июля, в Красноярске ожидается до +24 °C днём. Ночью до +16 °C.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 11 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.