Ла-Пас, , 03:31 — REGNUM Анализ на коронавирус SARS-CoV-2, взятый у председателя законодательной ассамблеи Боливии Эвы Копы, показал положительный результат. Об этом 10 июля сенатор сообщила на своей странице в Twitter.

Копа отметила, что состояние ее здоровья стабильное и она продолжает свою деятельность, находясь в изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля коронавирус был выявлен у временно исполняющей обязанности боливийского президента Жанин Аньес.

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