Москва, , 04:09 — REGNUM Обновлённый график вывозных авиарейсов в Россию до 19 июля опубликован в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

По данным ведомства, эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 июля.

Расписание на период 11 — 14 июля, (время вылета указано местное):

11 июля состоятся рейсы Кишинёв — Краснодар, 06:55; Лондон — Москва, 17:15; Баку — Жуковский, 18:30; Париж — Москва, 19:45.

12 июля состоятся рейсы Хошимин — Иркутск, 01:30; Баку — Москва, 11:00; Бишкек — Москва, 16:05; Нью-Йорк — Санкт-Петербург, 19:20; Нью-Йорк — Ростов-на-Дону, 19:20.

13 июля состоятся рейсы Ташкент — Санкт-Петербург, 04:40; Денпасар — Санкт-Петербург, 09:05; Денпасар — Ростов-на-Дону, 09:05.

14 июля состоится рейс Гоа — Москва, 07:20.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге принял 6,2 тыс. соотечественников, которые прибыли вывозными рейсами из-за границы за время пандемии. Из России через «Пулково» за то же время эвакуировались более 8,5 тыс. иностранцев.

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