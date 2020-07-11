Вена, , 03:15 — REGNUM По меньшей мере три человека погибли и девять пострадали в результате обвала камней 8 июля в ущелье Бэреншютцкламм на юго-востоке Австрии, 10 июля передает телерадиокорпорация ORF со ссылкой представителя местной полиции.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших. Спустя два дня после инцидента в заводи было найдено тело третьей жертвы камнепада.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта при сходе снежной лавины в австрийских Альпах погибли пять человек.

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