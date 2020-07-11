Сантьяго, , 02:43 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3058 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 309 274. Также за минувшие сутки в Чили скончались 99 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего жертвой болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Чили стал 6781 человек.

В минздраве Чили отметили, что в стране в настоящее время 24 440 активных случаев заболевания. При этом уже 278 053 пациента выздоровели и были выписаны из медучреждений.