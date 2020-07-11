Брюссель, , 02:39 — REGNUM Решение ввести обязательное ношение масок в помещениях для лиц старше 12 лет приняли власти Бельгии из-за угрозы распространения нового коронавируса, 10 июля сообщается на сайте бельгийского правительства.

Постановление распространяется на магазины, торговые центры, казино, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, религиозные учреждения и суды.

Решение вступает в силу с 1 июля. Штраф за нарушение данного режима для физических лиц составит 250 евро, а для организаций — 750 евро. За многократное несоблюдение этого правила заведение могут закрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса власти Бельгии запретили в стране танцевальные мероприятия.

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