Токио, , 02:39 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

Из них 243 случая приходятся на столицу страны Токио. В соседней с Токио префектурой Канагава выявили 32 случая. Отмечается, что такой рост числа инфицированных зафиксирован впервые с 24 апреля.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 21 181, исключая зараженных с круизного лайнера Diamond Princess. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 982 человека.

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