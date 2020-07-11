Вашингтон, , 02:03 — REGNUM В шести штатах США был зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters.

Сообщается, что больше всего от коронавирусной инфекции пострадали штаты Джорджия, Луизиана, Монтана, Юта, Огайо и Висконсин. Также крупная вспышка заболевания выявлена в штате Флорида.

При этом компания Walt Disney намерена, несмотря на рост числа зараженных в Орландо, открыть свой «Диснейленд» для посетителей. При этом профсоюз работников развлекательного парка подписал петицию к руководству, чтобы отложить открытие из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки на территории США было выявлено более 63 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах достигло 3 118 168.

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